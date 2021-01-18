Büyükşehir'de 2021'de dev projeler ile 3 milyar 897 milyon TL'lik yatırım planlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2020 yılını değerlendirdiği, 2021 yılı projelerini anlattığı toplantıda, dev proje ve hizmetlerle merkez ile 16 ilçede 2021’de 3 milyar 896 milyon 700 bin TL yatırım bütçesi planlandığını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, 2020 yılında da 3 milyar 417 milyon TL’lik kaynağı şehir için kullandıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Erciyes Kayak Merkezi’nde Pandemi tedbirleri kapsamında düzenlediği “20202021 yılı yatırım ve değerlendirme” konulu basın toplantısına AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Çalışmalara ilişkin tanıtım filminin izlenmesinin ardından kürsüye çıkan Başkan Büyükkılıç, dünya standartlarında olan Erciyes Kayak Merkezi’nin zirvesinde olduklarını, burada gerek hafta sonu, gerekse hafta içinde hizmet verildiğini hatırlatarak sözlerine başladı. Büyükkılıç, son zamanlarda aldığı özel ödüller ile ilklere imza atan Erciyes’i çok önemsediklerini, Yüksek İrtifa Merkezi ve sıcak su çalışmasının ardından Erciyes’in 12 ay hizmet vererek, Kayseri için kazanım olacağını belirtti.



2021 YILI DA YATIRIMLAR YILI OLACAK

2020 yılının pandemiye rağmen yatırımlar yılı olduğunu, 2021 yılının da yatırımlar yılı olacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “2020 yılı maalesef Pandemi yılı oldu, ister istemez Pandemi ile düştük, Pandemi ile kalktık, alınan önlemleri hayata geçirdik ve dayanışma içerisinde işlerimizi sürdürdük. Pandemiye rağmen 2020 yılı yatırımlar yılı oldu, 2021’de inşallah yine aynı hızla yatırımlar yılı olmaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde sağlık alanındaki gerek ülkemizde, gerekse Kayseri’mizde vermiş olduğu hizmet ve alt yapı ortamıyla Pandemi sürecinde Kayseri’miz güven dolu bir şehir oldu, o açıdan şükrediyoruz, sağlık çalışanlarımıza da bir kez daha minnetlerimizi paylaşıyor ve onlara dua ediyoruz” dedi.



BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA MESAJI

Büyükkılıç, konuşmasında dayanışma, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “16 ilçe belediye başkanımız ile el ele, gönül gönüle, ağabeykardeş anlayışı içerisinde, milletvekillerimiz ve bakanlarımızla, teşkilatlarımızla dayanışmayı sürdürürken, diğer siyasi partilerimizin kıymetli il başkanlarımız ve teşkilatlarıyla hiçbir zaman sürtüşmeyi değil, dayanışmayı, uzlaşmayı ve birlikte bu şehirde hizmet etmeyi vurgulamak istediğimi ifade etmek istiyorum” dedi.



PANDEMİ SÜRECİNDE YAPILAN HİZMETLERİ ANLATTI

Başkan Büyükkılıç, basın mensuplarına 2020 yılını değerlendiren bir sunum yaparak, Pandemi döneminde hem vatandaşın hem de tüm kurum ve kuruluşların yanında olduklarını belirtti. Büyükşehir’in maske üretimi ve dağıtımından, dezenfektan üretimine, filyasyon ekiplerine verilen desteklerden, uzaktan eğitime kadar tüm Pandemi çalışmalarını hatırlatan Büyükkılıç, ‘hayat eve sığar’ sloganıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



BÜYÜKŞEHİR, 2020 YILINDA MAZERETSİZ HİZMETLERE DEVAM ETTİ

Pandemi döneminde de mazeretlere sığınmadan yatırımların hız kesmediğini ifade eden Büyükkılıç, 2020 yılında yapılan yatırımları da anlattı. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından projeleri hazırlanan, yapım ihalesi TOKİ tarafından gerçekleştirilen ve yapım çalışmaları devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi hakkında bilgiler verip, bir millet bahçesinden öte 1 milyon 260 bin metrekarelik alan central park mantığı içerisinde şehre hizmet vereceğini belirterek, bu projenin kente kazanılması için talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Büyükkılıç, raylı sistem hatlarının da en çok konuşulan konulardan birisi olduğunu, 7 kilometrelik Belsin AnafartalarYHT Garı projesinde çalışmalar başladığını, 5.5 kilometrelik Talas Anayurt raylı sistem projesinin de ihalesinin yapıldığını, öte yandan hızlı trenin de Kayseri’ye geleceğini ifade etti. Ayrıca Büyükkılıç, 2020 yılında havalimanı yeni terminal binası, raylı sistem hatları, katlı kavşaklar, bulvarlar, alt geçitler, otoparklar, kütüphaneler, yaşam merkezleri, spor salonları, kentsel dönüşüm ve hasta yakını misafirhaneleri gibi dev projelerin ve hizmetlerin yapıldığını ifade etti.



2020 YILINDA 3 MİLYAR 417 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Başkan Büyükkılıç, 2020 yılında merkez ve tüm ilçelerde belediyeler toplam yatırım bütçelerinin 2 milyar 525 milyon TL, KASKİ 415 milyon TL, KCETAŞ 377 milyon TL ve KAYSERİGAZ 100 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyar 417 milyon TL olarak gerçekleştiğini, pandemiye sığınmadan, verimli ve en güzel şekliyle Kayseri’ye layık olmaya çalıştıklarını vurguladı. KAYSERİGAZ tarafından Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan ve Akkışla’ya 2023’te doğalgazın geleceğini söyleyen Büyükkılıç, Sarız ve Pınarbaşı’ya da doğalgazın gelmesi için gerekli çalışmaların ısrarcısı olduklarını belirtti.



2021 YILINDA YİNE DEV PROJELER VE HİZMETLER GELİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılında da hizmet ve projelerin devam edeceğini belirterek, dev projelerin bazılarını şu şekilde kamuoyu ile paylaştı: “Talas Mevlana tramvay hattının ihalesi gerçekleştirilmiş olup 2021 yılında yapım çalışmalarına başlanacaktır. Talas Raylı Sistem Hattı kapsamında 6 adet tramvay aracı alımı gerçekleştirilecek. 5 adet te AYGM tarafından alınacak olup toplam 11 adet tramvay aracı şehrimize kazandırılacak. Sabah ve Akşam saatlerinde taşıt trafiğinin en üst seviyeye çıktığı pik saatlerde trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemine direkt müdahale imkânının sağlanabileceği ve akıllı trafik yönetiminin gerçekleştirilebileceği trafik sinyalizasyon merkezi ve akıllı kavşaklar 2021 yılında hayata geçirilecek. Erciyes’e yeni mekanik tesisler ile Yüksek İrtifa Merkezi’nde hizmete giren iki sahaya ilave olarak 6 adet çim sahanın ve teknik birimlerin inşaatına başlayacağız. Taşhan ve Barsama bölgelerinde kazı çalışmalarında bulunan 7.5 milyon yıl öncesine dayanan fosiller Belediyemizce yapılacak Paleontoloji ve Fosil müzesinde sergilenecek. KültepeKanişKarum Örenyeri için Tablet Müzesi yapımı gerçekleştirilecek. Şehrimizin en önemli değerlerinden olan Mimar Sinan için, Müzesi ve Mimarlık Merkezi projesine 2021 yılı içerisinde başlanacak. Kayseri Mahallesi’nde, Gazeteciler Cemiyeti ile ortaklaşa kurulacak ‘Basın Müzesi’nin yapımı gerçekleştirilecek. Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO’nun ‘Geçici Dünya Mirası Listesine’ giren Koramaz Vadisi için Restorasyonu tamamlanan Çerkez Mustafa Bey Konağı’na müze yapılacak. Kayseri’yi Allah’ın izniyle müzeler şehri yapacağız. Kayseri’ye il dışından gelen hastaların hastanelerde tedavi görürken, yakınlarının da mağduriyetlerin giderilmesini amacıyla Şehir Hastanesi karşısına Hasta Yakını Misafirhanesi yapımı 2021 yılı içerisinde gerçekleşecek. Kayseri Mutfak kültürünün geliştirilmesi ve UNESCO gastronomi Şehirler Ağı listesine girmek amacıyla Mutfak Sanatları Merkezi projesi hazırlanmış, yapım çalışmalarına 2021 yılı içerisinde başlanması planlanıyor. Ayrıca 100 bin fidan dikeceğiz. Ve Özvatan, Akkışla, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Tomarza’ya Millet Bahçeleri yapacağız.”

Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında da Belediyeler toplam bütçeleri 2 milyar 856 milyon 700 bin TL, KASKİ 450 milyon TL, KCETAŞ 450 milyon TL ve KAYSERİGAZ 140 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyar 896 milyon 700 bin TL yatırım bütçesi planlandığını, Kayseri’ye hizmetleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Program sonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Büyükkılıç, daha sonra Erciyes Kayak Merkezi’nde davetlilere sucukekmek ve tatlı ikramında bulundu.

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