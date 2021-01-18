Vicdansızlığın böylesi: Çarptığı otomobil sürücüsünü ölüme terk edip kaçtı

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Kayseri’de bir otomobil sürücüsü, çarptığı otomobilden dışarı fırlayan sürücüyü olay yerinde bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, M.K. (48) yönetimindeki 38 KM 919 plakalı Renault marka otomobil ile Recep A. idaresindeki 38 LU 802 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden dışarı fırlayan Recep A., yol ortasına savrularak ağır yaralanırken, M.K. ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Recep A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, kaçan sürücü M.K.’nin bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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