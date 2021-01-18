Pınarbaşı'nda 12, Sarız'da 20 mahalle yolu ulaşıma kapandı

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 12, Sarız ilçesinde ise 20 mahalle yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Pınarbaşı ilçesinde 12, Sarız ilçesinde ise 20 mahalle yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açmak için çalışması sürüyor.

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