Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Arseven: Hedefimiz üst tura çıkmak

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) BELLONA Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven, yarın Macaristan´da oynayacakları Uni Györ maçıyla ilgili, "Hedefimiz gruptan birinci olarak bir üst tura çıkmak" dedi.
FIBA EuroCup Kadınlar A Grubu´nda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, yarın deplasmanda oynayacağı Uni Györ maçı için Macaristan´a gitti. Karşılaşmayla ilgili değerlendirme yapan Bellona Kayseri Basketbol Asbaşkanı Özkan Arseven, "Daha önce 3 kez final oynayan temsilcimizin tecrübesiyle bu sene de başarı elde edecektir. Macaristan´ın Györ şehrinde oynanacak grup müsabakalarında 2 Macar ve 1 Ukrayna takımıyla mücadele edeceğiz. Hedefimiz gruptan birinci olarak bir üst tura çıkmak" ifadelerini kullandı.
İki takımın mücadelesi yarın saat 19.00'da başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-01-18 17:36:44
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