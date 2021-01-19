Kayserispor ile Başakşehir 23. randevuda

Hes Kablo Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinde 23. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 20.hafta maçında Hes Kablo Kayserispor ile Medipol Başakşehir Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak. Bugüne kadar Süper Lig'de 22 kez karşılaşan iki ekip, bir kez daha 3 puan mücadelesi verecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta 5 kez de Hes Kablo Kayserispor kazanırken 12 kez Medipol Başakşehir kazandı. 5 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Kayserispor 17 gol atarken Medipol Başakşehir ise 29 gol kaydetti. Geçen sezon hem Kayseri'de hem de İstanbul'da oynanan iki müsabakayı da Başakşehir kazanmıştı.
Hes Kablo Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında arasındaki Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2019/2020 BaşakşehirKayserispor 10
2019/2020 KayserisporBaşakşehir 14
2018/2019 KayserisporBaşakşehir 11
2018/2019 BaşakşehirKayserispor 10
2017/2018 BaşakşehirKayserispor 31
2017/2018 KayserisporBaşakşehir 11
2016/2017 KayserisporBaşakşehir 01
2016/2017 BaşakşehirKayserispor 50
2015/2016 BaşakşehirKayserispor 10
2015/2016 KayserisporBaşakşehir 01
2012/2013 BaşakşehirKayserispor 00
2012/2013 KayserisporBaşakşehir 01
2011/2012 BaşakşehirKayserispor 10
2011/2012 KayserisporBaşakşehir 10
2010/2011 KayserisporBaşakşehir 32
2010/2011 BaşakşehirKayserispor 02
2009/2010 KayserisporBaşakşehir 11
2009/2010 BaşakşehirKayserispor 12
2008/2009 BaşakşehirKayserispor 10
2008/2009 KayserisporBaşakşehir 20
2007/2008 KayserisporBaşakşehir 12
2007/2008 BaşakşehirKayserispor 11
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.