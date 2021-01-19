Erciyes'te tatilci yoğunluğu

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Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde kar seviyesinin artmasıyla birlikte oteller tamamen doldu. Tatilciler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon bu yıl 15 Aralık'ta açıldı. Son dönemde yağan kar ile birlikte pistler kayak için elverişli duruma geldi. 1500 yatak kapasiteli oteller son yağan karın ardından tamamen doldu. Özellikle Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan gelen yabancı turistler ile yerli turistler, pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Tatilcilerin kimisi de snowboard yaptı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Melih KAMIŞ

2021-01-19 11:49:40



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