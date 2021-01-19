Erciyes'te tatilci yoğunluğu

KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde kar seviyesinin artmasıyla birlikte oteller tamamen doldu. Tatilciler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon bu yıl 15 Aralık'ta açıldı. Son dönemde yağan kar ile birlikte pistler kayak için elverişli duruma geldi. 1500 yatak kapasiteli oteller son yağan karın ardından tamamen doldu. Özellikle Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan gelen yabancı turistler ile yerli turistler, pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Tatilcilerin kimisi de snowboard yaptı.
Görüntü Dökümü:
-Erciyes Kayak Merkezi'nden görüntü
-Vatandaşlar ile röportaj
-Genel detay
Süre:247 MB
Haber-Kamera:Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Melih KAMIŞ
2021-01-19 11:58:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.