Erciyes Anadolu Holding’ten Kayseri Üniversitesi’ne Atölyeler Binası Desteği

Erciyes Anadolu Holding, mesleki ve teknik yükseköğretim öğrencilerinin daha nitelikli uygulamalı eğitim alabilmeleri için Kayseri Üniversitesi’ne mobilya ve dekorasyon, makine ve inşaat atölyelerinin bulunduğu atölyeler binası yaptıracak.

Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla mesleki ve teknik yükseköğretimde nitelikli eğitim verme amacıyla faaliyetlerini yürütmekte olan Kayseri Üniversitesi, bu amaçla iş dünyası ve hayırseverlerle iç içe çalışmalarını sürdürüyor. Erciyes Anadolu Holding, Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu mobilya ve dekorasyon ile iç mekân tasarımı programı öğrencilerinin uygulamalı eğitim alabilecekleri mobilya atölyesi ile başta makine olmak üzere mekatronik ve inşaat teknolojileri programı öğrencilerinin de kullanabilecekleri makine ile inşaat atölyeleri kuracak. Toplam 860 metre kare kapalı alana sahip olacak atölyelerin inşaatına bu ay içerisinde başlanması ve inşaatın yaz aylarında tamamlanması hedefleniyor. Erciyes Anadolu Holding’in ilgili müdürleri, Kayseri Üniversitesi ana kampüs alanına yapılacak atölyeler için proje sunumu yaptı. Erciyes Anadolu Holding tarafından yapılan sunumda, Kayseri Üniversitesi ana kampüsüne yapılması planlanan mobilya, makine ve inşaat atölyeleri projesinin detayları anlatıldı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, hayırseverliği ve hayırseverleriyle tanınan Kayseri şehrinin ismini taşıyan Kayseri Üniversitesi’nin hayırsever desteği ile kısa zamanda büyüyüp gelişeceğini kaydetti. Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin nezdinde Erciyes Anadolu Holding’e üniversitelerine yaptıracağı modern atölyeler için teşekkür eden Rektör Karamustafa, yapılacak olan bu atölyeler sayesinde Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, daha nitelikli uygulamalı eğitim imkânı bulacağını ve mesleğe uyumlarının daha da kolaylaşacağını söyledi.

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