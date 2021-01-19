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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyrani'de dönüşüm sürüyor

İHA

Seyrani'de dönüşüm sürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın Seyrani Mahallesi’nde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında modern evlerine kavuşan aileler, hayatlarının olumlu anlamda tamamen değiştiğini ve çok memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar ise Yeni Kocasinan’ı oluşturmak için sosyal odaklı projeler ürettiklerini vurguladı.
Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün sosyal bir dönüşüm olduğuna dikkat çekerek “Bizim gayretimiz; yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda verilebilen bir mahalle kurmaktır. Özellikle insana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde; mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz.” diye konuştu. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Seyrani Mahallesi’nde 400 bin metrekare alan içerisinde bir kentsel dönüşüm olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Seyranı de bir yandan teslim ettiğimiz konutlar diğer yandan ise devam eden konutlar buranın çehresini tamamen değiştirecek ve bölgenin değerine değer katacak. Seyrani Yaşam Alanı Projesi tamamlanınca; her türlü sosyal donatıları oluşmuş bir mahalle olmakla birlikte, Kayseri’miz daha fazla yeşil alan kazanacak. Burada yaptığımız konutlar, deprem yönetmeliği şartlarının titizlikle yerine getirildiği temel altı zemin iyileştirilmesinde jet grout teknolojisi ile zemin güçlendirmesi uygulanmaktadır. Bu vesileyle modern konutlarda oturan hak sahiplerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve daha konforlu bir yaşam diliyorum.” ifadelerini kullandı. Kocasinan Belediyesi’nin yürüttüğü dönüşümle Seyrani Mahallesi’nde modern konutlara kavuşanlardan Galip Bulut ise kentsel dönüşümle yapılan konuttan çok memnun kaldıklarını belirterek, “Yeni konutla hayatımızda büyük bir değişiklik oldu. Konforlu yaşamın yanı sıra daha geniş salon ve odalarla güzel yaşam sürdürüyoruz. İnsan hayatı tamamen değişiyor. Bu hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Billur Bulut de gecekondudan bu modern konuta oturunca hayatlarının çok olumlu değiştiğini vurgulayarak, “Evimiz sımsıcak Allah’a hamt olsun. Hayatımızdan çok memnunuz. Belediye Başkanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan çok memnunuz. Başkanımızın işi gücü rast gitsin her şeyden memnunuz. Allah razı olsun.” diye konuştu. Bekir Boran ise yeni konut yaşantılarına kolaylıklar sağladığını ifade etti.
Mustafa Yiğit de kentsel dönüşümle hava kirliliğinin azaldığına dikkat çekerek, “Gecekondu evlerde hava kirliliği çok oluyordu ama yeni konutla daha düzenli bir hayat oldu ve hava kirliliğin önüne geçilmiş oldu. Hayat biraz daha kolaylaştı.” şeklinde konuştu.
Nihal Karaoğlan da kentsel dönüşümün daha hızlı bir şekilde mahallenin tümüne uygulanırsa daha iyi olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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