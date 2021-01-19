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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi: "Mezarlık yeri sıkıntımız yok"

İHA

Büyükşehir Belediyesi: "Mezarlık yeri sıkıntımız yok"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mezar yeri açısından kentte herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını ve kentte define hazır 4 bin mezar yerinin bulunduğunu açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada boş mezar yeri fiyatlarının 200 TL’den başladığı belirtilerek, Şehir Mezarlığı ile Erkilet ve İldem mezarlıklarında yeni mezar yeri çalışmalarının da planlı bir şekilde devam ettiği kaydedildi.
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı sorumluluk alanlarındaki mezar yerleriyle ilgili çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Mezarlıklarda yapımı devam eden inşaatlar ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, Eski Mezarlık ve Taşlıburun mevkii olmak üzere iki bölümden oluşan Şehir (Asri) Mezarlığı’nda yapımı devam eden 2 bin adet mezarlık inşaatı, projesi tamamlanmış ve ihtiyaç halinde inşaatına başlanacak olan 6 bin adet mezar yeri olduğu ifade edildi. Yine Erkilet Mezarlığı’nda yapımı devam eden 2 bin adet mezarlık inşaatı, ihtiyaç halinde inşaatına başlanacak olan 25 bin adet mezar yeri olduğu ve imar planlaması yapılmakta olan 100 bin metrekare alanın hazır olduğunun vurgulandığı açıklamada, İldem Mezarlığı’nda da mevcut mezarlık içerisinde ihale aşamasında olan 500 adet mezar ve imar planlaması devam eden 80 bin metrekare alan bulunduğu belirtildi. Tüm bunlarla beraber hali hazırda define tamamen hazır toplam 4 bin adet mezar yeri bulunurken, mezarlık açısından Kayseri’de herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığı açıklandı.
Mezar yeri fiyatları ile ilgili de kamuoyu ile paylaşılan bilgilerde cenaze nakil ve defin işlemlerinin belediye tarafından ücretsiz karşılandığı, mezar yerlerinin fiyatlarının da 200 TL’den başladığı belirtildi. Gesiİldem, Argıncık, Anbar, Erkilet Bülbül Pınarı ve Gayri Müslim Mezarlıkları’nda cenaze anında verilecek bir adet mezarın 200 TL olduğu, cenaze olmadan tahsis edilecek ya da topraktan mezar yerinin ise 5 bin ila 8 bin 500 TL arasında olduğu ifade edilirken, Şehir Mezarlığı’nda Eski mezarlık ve Taşlıburun mevkiinde farklı adalarda mezar yerlerinin de 11 bin 500 TL ile 40 bin TL arasında değiştiği paylaşıldı. Öte yandan Şehir Mezarlığı’nda yapımı devam eden ilave mezarlık inşaatının 2021 yılı haziran ayında, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı’nda yapımı devam eden 2 bin adetlik ilave mezarlık inşaatı ve çevre düzenlemesinin de Mayıs 2021 itibariyle tamamlanıp hizmete alınacağı kaydedildi.

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