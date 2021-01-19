Ahmet Taş: "İslam barış, adalet ve kardeşlik dinidir”

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Yunanistan'da İslam dini hakkında çıkan söylemler ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “İslam barış, adalet ve kardeşlik dinidir” dedi.



Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan’da İslam’ın din olmadığı söylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Ahmet Taş, “Yunanistan başpiskoposu İeronimos toplum önünde yaptığı bir konuşmada İslam'ın bir din olmadığı İslam’ın mensubu olan Müslümanların da savaş yanlısı insanlar olduğunu söyledi. Allah'ın insanoğluna gönderdiği son din olan İslam dini ve onun mensubu olan Müslümanlara karşı üstelik toplum önünde bir konuşmada söylenen akıl, mantık ve vicdan dışı bu konuşma ve yaklaşım asla kabul edilemez. Allah'ın gönderdiği son din olan, mensubu olmakla şeref duyduğumuz yüce dinimiz İslam barış, esenlik, adalet, kardeşlik dini olup başpiskopos İeronimos’un tüm yalancı ithamlarından uzaktır. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak başpiskopos İeronimos’un gerçek, akıl ve vicdan dışı yaklaşım ve beyanatı için şiddetle kınıyor, İslam dininin mensubu olmaktan onur duyduğumuzu kamuoyuna duyuruyor, Yunanistan başpiskoposunun sözlerini karşılığı olmayan, yok hükmünde boş sözler olarak kabul ediyoruz” dedi.



Gazeteci, siyasetçi ve televizyon programcılarının darp edilmesine sebep olan şahısların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesi gerektiğini söyleyen Taş, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Son günlerde ülkemizde gazeteci, siyasetçi, televizyon programcılarına yönelik faili meçhul saldırılar dikkat çekmeye başladı. Siyasetçi Selçuk Özdağ, gazeteci Orhan Uğurlu ve programcı Afşin Hatipoğlu 15 Ocak günü Ankara'da saldırıya uğrayarak darp edildiler. Ülkemizde siyasetçinin siyasetle uğraşması, gazetecinin mesleğinin gereğini yapması, televizyon programcısının mesleği ile ilgili görevini yapması devletin ve kanunların güvencesi altındadır. Ülkemizin başkentinde görevini yapan insanların güpegündüz faili meçhul silahlı insanlarca saldırıya uğrayıp darp edilmesi, günlerce hastanede kalmaları canı önce Allah'a sonra devletin korumasına emanet olan insanımız açısından kaygı ve endişe verici bir durumdur. Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği olarak Ankara'da meydana gelen ve insanımızı korku ve endişeye sevk eden bu tür olayların bir daha yaşanmaması, saldırıların faillerinin bir an önce yakalanarak adalete önüne çıkarılması için emniyet güçlerini göreve davet ediyor, saldırıya uğrayanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.