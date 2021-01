Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir: 2-0

Olcay DÜZGÜN İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) -

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Serkan Tokat, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah, Campanharo (Dk. 90 Ackah), Lennon (Dk. 68 İlhan Parlak), Henrique (Dk. 90 Nurettin Korkmaz), Avramovski (Dk. 90 Uğur Demirok), Alibec (Dk. 79 Kanga)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael (Dk. 46 Uğur Uçar), Ponck (Dk. 80 Tagir), Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci, Aleksic (Dk. 72 Gulbrandsen), Deniz Türüç, Giuliano (Dk. 46 Crivelli)), Demba Ba

GOLLER: Dk. 42, Dk. 77 Alibec (Hes Kablo Kayserispor)

SARI KART: Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

9'uncu dakikada Hes Kablo Kayserispor'da topla buluşan Zoran Kvrzic'ın ceza sağ iç çaprazında kaleye çektiği şut auta gitti.

20'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor'da topla buluşan Avramovski'nin ceza sahası sol çaprazından kaleye çektiği şut auta gitti.

24'üncü dakikada Medipol Başakşehir'de sol çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin kaleye çektiği şutu kaleci Doğan Alemdar kurtardı.

42'nci dakikada orta alanda topla buluşan Campanharo koşu yapan Alibec'e ara pası attı. Topla ilerleyen Alibec, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yolladı: 1-0

45'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor'da ceza sahası dışında topla buluşan Alibec'in kaleye çektiği şut auta gitti.

51'inci dakikada Medipol Başakşehir'de ceza sahası içinde Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Aleksic'in kafa ile vuruşu yandan auta gitti.

59'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Alibec'in pasında Henrique'nin kaleye çektiği şutu Mert Günok kornere çeldi.

61'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Henrique'nin kaleye çektiği şutu kaleci Mert Günok kurtardı.

62'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Henrique'nin verdiği pasta ceza sahasına giren Aziz Eraltay'ın kaleye çektiği şut auta gitti.

77'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor'da Henrique'nin ara pasıyla topla buluşan Alibec kaleci Mert'i çalımlayarak topu ağlara yolladı: 2-0.

81'inci dakikada Medipol Başakşehir'de sol çaprazda İrfan Can Kahveci'nin kaleye çektiği şut auta gitti.

86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kanga'nın kaleye çektiği şutu kaleci Mert Günok kornere çeldi.

Mücadele Hes Kablo Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

