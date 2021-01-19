Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, sivil polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. Rafi Kıdemli yönetimindeki 38 FY 579 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 KH 455 plakalı sivil polis aracı ile çarpıştı. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-01-19 21:07:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.