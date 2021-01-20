Kayseri´de eksi 11 derecede kısıtlama sessizliği

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra gece eksi 11 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle kençt sokakları sessizliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00´de başladı. Tedbirlerin yanı sıra hava sıcaklığının eksi 11 dereceye düştüğü Kayseri´de cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, soğuk havada görev yaparak, az sayıda tarfiğe çıkan sürücü ve yayaların izin belgelerini kontrol etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara 3 bin 150 TL para cezası kesildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2021-01-20 01:17:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.