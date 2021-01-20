Euro Cup Women Basketbol: Uni Györ: 76 - Bellona Kayseri Basketbol: 86

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FIBA EuroCup Women A Grubu mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ilk maçında Macaristan’ın Uni Györ takımını 8672 mağlup etti. Bellona Kayseri Basketbol’da Tyasha Harris 28 sayı üreterek maçın en skorer ismi oldu.



Salon: Üniverstiyt Hall Of Györ

Hakemler: Zenis Peter, Ortis Marion, Urbanovic Andzej

Uni Györ: Briann Kiesel xxx (23), Agnes Törük xx (8), Debora Dubei xx (8), Beatrice Mompremier xx (19), Reka Dombai x (6), Virag Weninger x (4), Zsofıa Varga x (2), Judit Barnai x (2), Kadri Keita x

Bellona Kayseri Basketbol: Mikiah Harrigan xx (10), Tyasha Harris xxx (28), Melis Gülcan xx (9), Maja Miljkoic xx (8), Kalan Brown xxx (24), Ayşegül Günay Aladağ xx (5), Esra Ural Topuz xx 2, Sevgi Tonguç x, Zeynep Öykü Kalbisağde x

Periyotlar: 1.Periyot: 2117 (Uni Györ lehine), 2.Periyot: 1921 (Bellona Kayseri lehine), 3.Periyot: 2325 (Bellona Kayseri lehine), 4.Periyot: 2325 (Bellona Kayseri lehine)

Devre: 4038 (Uni Györ lehine)

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