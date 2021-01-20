Zihinsel engelliye cinsel istismara 1 tutuklama

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, zihinsel engelli Ü.Y.'ye (40) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, geçen 8 Ocak'ta Sarıoğlan ilçesi Karaözü mahallesinde meydana geldi. Y.Ö. (51), E.K. (50) ve S.S. (43), zihinsel engelli Ü.Y. isimli erkeğe cinsel istismarda bulundu. Ü.Y'nin olayı yakınlarına anlatmasıyla durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, Y.Ö., E.K. ve S.S'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, Y.Ö. ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Tutuklanan E.K'nin jandarma aracına bindirilmesi

Süre:50 MB

Haber-Kamera:Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özer KAYA

2021-01-20 11:33:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.