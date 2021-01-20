Kocasinan'da elektronik atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre dostu çalışmalarıyla ülke genelinde örnek çalışmalara imza attıklarını belirterek, ekonomik ömrünü tamamlamış elektronik atıkları toplayarak, geri dönüşümle ekonomiye kazandırdıklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, bu doğrultuda 2020 yılında toplam 2 bin 536 kilo elektronik atık ve 910 kg atık pil topladıklarını ifade etti.

Kocasinan Belediyesi’nin geri dönüşümde yaptığı projelerin Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasında ve ekonomik açıdan önemli olduğuna dikkat çekti. Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların toplanmasının önemli olduğunu biliyoruz. 2017 yılında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin ilçenin belirli bölgelerine yerleştirdiği Elektronik Atık Toplama noktalarıyla ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağlıyoruz. Böylelikle ekonomik ömrünü tamamlamış elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiliyor ve ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanıyor. Ayrıca geri dönüşüm; herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesidir. Tüm vatandaşlarımızı bu önemli konuda daha duyarlı olmaya ve atık hale gelen elektronik aletleri bu noktalara bırakmalarını istiyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüme katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir bir Türkiye için bu yöndeki hizmetleri artırarak devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.

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