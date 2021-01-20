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Başkan Palancıoğlu, MHP yönetim kuruluna 2020 yılında yapılan hizmetleri anlattı

İHA

Başkan Palancıoğlu, MHP yönetim kuruluna 2020 yılında yapılan hizmetleri anlattı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İl ve Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılı yatırım ve hizmetleri hakkında görsel sunum eşliğinde bilgiler verdi.
MHP yönetimi ve meclis üyeleri yapılan sunum ve hizmetler için Başkan Dr. Palancıoğlu’na teşekkür etti. 2020 yılında rekor hizmet yaptıklarını vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, "2020 yılını pandemi ile mücadele ederek geçirdik. Ancak Melikgazi Belediyesi olarak pandemiyi fırsata çevirdik. Yeni projeler hayata geçirdik, ilçemizi bir adım daha öne taşıdık. 170 bin ton asfalt ile yaklaşık 170 kilometre asfalt yol yaptık. Yeni bisiklet yolları yaptık. 70 bin civarında ağaç diktik. İlçemizi daha düzenli ve güvenli hale getirmek için 335 metruk ve gecekondu evi yıktık. 9 noktada restorasyon çalışması yaptık. İlçemize daha seri ve nitelikli hizmet edebilmek için iş makinası sayısını artırdık. 48 adet iş makinası aldık. 1034 konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Hizmetlerimizi tam ve zamanında yapıyoruz. Eğitime destek olmak için 2000 tableti öğrencilerimize sunduk. İhtiyaç olan yerlerde sağlık yatırımlarını hayata geçirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize en güzel çalışmaları kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. MHP İl Başkanı Serkan Tok ise Başkan Dr. Palancıoğlu'na teşekkür ederek şunları söyledi:
"Yapmış olduğunuz açıklamadan çok memnun olduk. Bu konuda Melikgazi'de yapılanlar hakkında bilgi almış olduk. Bizlerde Meclis üyelerimiz, İl ve İlçe üyelerimizle sizlere destek olmaya her zaman devam edeceğiz. Çünkü Kayseri hepimizin. Allah yolunuzu açık etsin." MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın da bir konuşma yaparak, "Bu yapılan hizmetler bariz Melikgazi'de hissediliyor. Çok güzel işler yapılmış. Birlik içinde ilçemizin hizmetlerinin artması için destelerimiz devam edecek. Rabbim birliğimizi bozmasın" dedi.
MHP Melikgazi Meclis Üyesi Rıfat Açıkgöz ise, "Başkanımız Melikgazi'ye geldiğinden beri yorulmak nedir bilmeden çalışıyor. Bir sürü rekor hizmeti Melikgazi'ye kazandırdı. Ben şahsım ve partim adına kendisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. MHP Melikgazi Meclis Üyesi Yalçın Duru ise, yapılan projeler ve hizmetler için Başkan Palancıoğlu teşekkür etti ve her zaman Meclis’te birlik içerisinde ve destek olacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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