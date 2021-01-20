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Büyükkılıç'tan 'mezarlık' açıklaması Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Kayseri’de ihtiyaç olduğunda hiçbir zaman 'Mezarlık yok' denilmedi" "Kayseri’de defin hizmetleriyle ilgili cenaze levazımatı konusunda bir kuruş alınmaz"

İHA

Büyükkılıç'tan 'mezarlık' açıklaması Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Kayseri’de ihtiyaç olduğunda hiçbir zaman 'Mezarlık yok' denilmedi" "Kayseri’de defin hizmetleriyle ilgili cenaze levazımatı konusunda bir kuruş alınmaz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mezarlık fiyatları ile alakalı yaptığı açıklamada, "Kayseri’de ihtiyaç olduğunda hiçbir zaman ‘Mezarlık yok’ denilmedi. Kayseri’de defin hizmetleriyle ilgili cenaze levazımatı konusunda bir kuruş alınmaz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mezarlıklarla ilgili spekülatif açıklama yapmak suretiyle kamuoyunun zihnini bulandırma yoluna gitmenin doğru ve anlamlı olmadığını söyleyerek, "Gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe belediyelerimizin yapmış olduğu mezarlık hizmetleri ya da defin hizmetleri konusundaki çalışmalar her zaman takdire şayan olmuştur. Her şeyden önce emeği geçen mesai arkadaşlarımıza, belediye başkanlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. İnsan eliyle yapılan hatalar olabilir. Bunu da ayrıca belirtiyorum ama Allah’a şükür ciddi manada bilinçli olarak herhangi bir hata yapılması da beklenemez. Çünkü ölüsüne saygı duymayan dirisine saygı duymaz. Kayseri’de defin hizmetleriyle ilgili cenaze levazımatı konusunda bir kuruş alınmaz. Hepsi ücretsiz temin edilir. Ayrıca defin edilmek üzere zuhur eden cenaze sonrasındaki mezarlık hizmetlerinde de merkezde 200 TL’den başlayan değişik fiyatlar söz konusu. Diğer çevre ilçelerimizde de mezarlık ihtiyacı olduğu zaman ücretsiz mezarlıklarda söz konusudur. ‘Daha sonraki süreçte kullanacağım’ mantığı içerisinde önceden mezar almaya çalışan ve böylece ihtiyacı zorlayıp bir bakıma beklemeyi sağlayan mantık içerisindeki yaklaşımlara da fazla fırsat vermemek amacıyla meclis kararı ile bir fiyat konulmaktadır. Bu bölgesine ve yerine göre değişik fiyatlar içermektedir. Ekstrem bir mantık ile belirli yerlerdeki rakamları ön plana çıkartarak insanların zihnini bulandırmanın manası yok. Örneğin Melikgazi Belediye Başkanlığımız döneminde ölenlere bedava, mezar almak isteyenlere de 400600 TL civarında yerine göre değişiyordu. Buradaki amacımız ‘bedava’ dediğimiz zaman ‘Bana 10 tane mezar ayır' diyorlardı. 10 tane mezar ayırdığımız da o zaman ortada mezarlık kalmaz. Her yer mezarlık olur. İçerisinde definin olmadığı mezarlıklar silsilesi oluşur. Bunları da önlemek bizim görevimiz. Kayseri’de ihtiyaç olduğunda hiçbir zaman ‘Mezarlık yok’ denilmedi. Bununla birlikte biz ihtiyaca binaen merkezde 4 bin civarında mezarlık hazırladık ve bu konuda herhangi bir sıkıntımızda söz konusu değil. Bu anlamda bir açıklama ihtiyacı yapmayı duydum ama inanın bunu söylerken bile bu konuların doğru olmadığını paylaşmak istiyorum. Keşke bu açıklamaları yapan dostlarımız daha önemli, daha tutarlı, şehrimizi ilgilendiren konularla ilgili açıklamalar yapsa diye vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ölüsüne saygı duymayanın dirisine saygı duymasını bekleyemeyiz" diyen Büyükkılıç, "O açıdan bizim Allah’a şükür hizmetlerimizle ilgili herhangi bir aksaklık, istismar ve engel teşkil edecek davranış olmaz. Bugüne kadar da olmamıştır. Geçmişlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlıklı günler diliyorum. Pandemi döneminde de maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bu süreci de sağlıklı bir şekilde giderelim diye dua ve temenni de bulunuyorum. Pandemi döneminde bile mezarlık konusu gündeme gelmemiştir. Kaldı ki şimdi normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde böyle açıklamalar yapmayı şık bulmuyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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