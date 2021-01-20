Denis Alibec ilk golleri attı

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen forveti Denis Alibec bu sezon ligde ilk gollerini Medipol Başakşehir’e attı.

Süper Ligin 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor evinde Medipol Başakşehir’i 20 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılı takımı galibiyeti getiren golleri ise 42 ve 77. dakikalarda Denis Alibec kaydetti. Alibec, bu sezon sarı kırmızılı forma ile ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. Attığı ilk gol sonrası büyük sevinç yaşayan Denis Alibec ikinci gol sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sedye ile sahayı terke eden başarılı golcü oyuncunun bugün çekilecek olan MR sonucu durumu belli olacak.

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