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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarını dilendiren 7 aileye işlem yapıldı

İHA

Çocuklarını dilendiren 7 aileye işlem yapıldı

Kayseri'de; mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan 7 çocuğun ailesine işlem yapıldı.
15 Aralık 14 Ocak tarihleri arasında Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen 7 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, 44 şahsa ise Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldı.
Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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