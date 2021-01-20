Kayserispor, ligde 5. galibiyetini aldı

Medipol Başakşehir maçı ile Süper Lig’de 19. karşılaşmasına çıkan Hes Kablo Kayserispor, bu sezonki 5. galibiyetini elde etti.
Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 20.hafta maçını oynadı. Sahadan 20 galip ayrılan SarıKırmızılılar ligde bu sezon 5. galibiyetini elde etti. Kayseri ekibi geride kalan karşılaşmalarda 4 beraberlik, 10 yenilgi aldı. SarıKırmızılılar, ligin birinci haftasında Kasımpaşa’yı 10, ligin dördüncü haftasında Ankaragücü’nü 10, ligin on yedinci haftasında Denizlispor’u 10, on sekizinci haftada Yeni Malatayspor’u 10 ve 20.hafta ise Medipol Başakşehir’i 20 mağlup etti. Kayserispor bu zamana kadar oynadığı 19 mücadelede 14 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.