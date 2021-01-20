Kayseri'de 1 ayda meydana gelen 503 trafik kazasında 258 kişi yaralandı 96 bin 837 araç kontrol edildi, eksiklikleri görülen bin 265 araç trafikten men edildi

Kayseri'de geçtiğimiz bir ay içerisinde meydana gelen 503 trafik kazasında 258 kişi yaralandı. Ayrıca, 96 bin 837 araç kontrol edilirken, bin 265 araçta çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik ekiplerince kentte yapılan uygulamalarda, 43 bin 487 araç kontrol edildi, eksikliği görülen 11 bin 887 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 151 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş olup, 738 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde, 1’i ölümlü, 145’i yaralamalı ve 264’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 410 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 190 kişi ise ise yaralandı.



Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

Trafik denetimlerinde kontrol edilen 47 bin 984 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 7 bin 550 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 28 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 457 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde, 1’i ölümlü, 22’si yaralamalı ve 40’ı maddi hasarlı olmak üzere toplam 63 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 44 kişi ise yaralandı.



İlçe merkezleri

İlçelerde 5 bin 366 araç kontrol edilirken, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 643 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 19 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 70 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde, 1’i ölümlü, 18’i yaralamalı ve 11’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 30 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi ise yaralandı.

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