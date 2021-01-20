Kayserispor’un 8 haftalık maç programı belli oldu

20202021 Sezonu Süper Lig 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta programları açıklandı. Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısındaki 8 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu.
Süper Lig'de 19 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor'un önümüzdeki 8 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) SarıKırmızılı kulübün 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta maçlarının günlerini ve saatlerini açıkladı. SarıKırmızılılar 22. haftada Kasımpaşa ile, 23.haftada Alanyaspor ile, 24. haftada Erzurumspor ile, 25. haftada Ankaragücü ile, 26. haftada Demir Grup Sivasspor ile 28.hafta Çaykur Rizespor ile ve 29.hafta ise Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. SarıKırmızılılar ligin 27.haftasını ise BAY geçecek. Hes Kablo Kayserispor, 8 haftalık programda 3 maçını Pazar, 2 maçını Cumartesi, 1 maçını Salı ve 1 maçını da Çarşamba günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Hes Kablo Kayserispor’un 8 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
22.Hafta
KasımpaşaKayserispor
30 Ocak 2021 Cumartesi / 13.30
Recep Tayyip Erdoğan Stadı
23.Hafta
KayserisporAlanyaspor
2 Şubat 2021 Salı / 16.00
Kadir Has Stadı
24.Hafta
ErzurumsporKayserispor
7 Şubat 2021 Cumartesi / 13.30
Kazım Karabekir Stadı
25.Hafta
KayserisporAnkaragücü
13 Şubat 2021 Cumartesi / 13.30
Kadir Has Stadı
26.Hafta
SivassporKayserispor
21 Şubat 2021 Pazar / 16.00
Yeni 4 Eylül Stadı
28.Hafta
KayserisporÇ.Rizespor
3 Mart 2021 Çarşamba / 19.00
Kadir Has Stadı
29.Hafta
HataysporKayserispor
7 Mart 2021 Pazar / 16.00
Antakya Atatürk Stadı
29.Hafta
HataysporKayserispor
7 Mart 2021 Pazar / 16.00
Antakya Atatürk Stadı
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.