Kayserispor’un 8 haftalık maç programı belli oldu

20202021 Sezonu Süper Lig 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta programları açıklandı. Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısındaki 8 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu.

Süper Lig'de 19 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor'un önümüzdeki 8 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) SarıKırmızılı kulübün 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta maçlarının günlerini ve saatlerini açıkladı. SarıKırmızılılar 22. haftada Kasımpaşa ile, 23.haftada Alanyaspor ile, 24. haftada Erzurumspor ile, 25. haftada Ankaragücü ile, 26. haftada Demir Grup Sivasspor ile 28.hafta Çaykur Rizespor ile ve 29.hafta ise Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. SarıKırmızılılar ligin 27.haftasını ise BAY geçecek. Hes Kablo Kayserispor, 8 haftalık programda 3 maçını Pazar, 2 maçını Cumartesi, 1 maçını Salı ve 1 maçını da Çarşamba günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Hes Kablo Kayserispor’un 8 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

22.Hafta

KasımpaşaKayserispor

30 Ocak 2021 Cumartesi / 13.30

Recep Tayyip Erdoğan Stadı

23.Hafta

KayserisporAlanyaspor

2 Şubat 2021 Salı / 16.00

Kadir Has Stadı

24.Hafta

ErzurumsporKayserispor

7 Şubat 2021 Cumartesi / 13.30

Kazım Karabekir Stadı

25.Hafta

KayserisporAnkaragücü

13 Şubat 2021 Cumartesi / 13.30

Kadir Has Stadı

26.Hafta

SivassporKayserispor

21 Şubat 2021 Pazar / 16.00

Yeni 4 Eylül Stadı

28.Hafta

KayserisporÇ.Rizespor

3 Mart 2021 Çarşamba / 19.00

Kadir Has Stadı

29.Hafta

HataysporKayserispor

7 Mart 2021 Pazar / 16.00

Antakya Atatürk Stadı

