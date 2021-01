Tomarza'nın 2020 yılı değerlendirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kabak çekirdeği ve taşı ile meşhur Tomarza ilçesinde 2020 yılını değerlendirdi, 2021 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında sunum aldı. Büyükkılıç, “BüyükşehirTomarza Belediyesi el ele her türlü çalışmayı yapmaya özen gösterdik. Allah lütfediyor, bereketlendiriyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Tomarza ile devam etti. İlçe Belediye Başkanlığı’nda Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin’i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada istişare toplantısına katıldı. Meclis üyelerinin de yer aldığı toplantıda Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Başkan Büyükkılıç’a 2020 yılı değerlendirme, 2021 yılı yatırım sunumu yaptı. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, “2020 yılında yapmış olduğumuz çalışmaların, Tomarzalı hemşehrilerimiz tarafından, 54 mahallemiz tarafından olumlu tepkilerle karşılaştık. Bu olumlu tepkileri alırken de bu tepkilerin asıl kaynağı Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Allah razı olsun, onun verdiği destekler ile biz mahallelerde insanların duasını aldık, onların memnuniyeti ile karşı karşıya kaldık” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da yaptığı konuşmada Pandemi demeden, gecegündüz ibadet aşkıyla ve el birliğiyle dayanışma içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Tomarza’mızın kıymetli başkanı her zamanki gibi sıcaklığı, insanlığı ve işini takip etme yaklaşımı ile bizlerle uyum içerisinde çalışmalarını sürdürdü. Elbette vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermek amacıyla, KASKİ’mizle, elektrik şirketimizle, doğal gazımızla dayanışma içerisinde, BüyükşehirTomarza Belediyesi el ele her türlü çalışmayı yapmaya özen gösterdik. Allah lütfediyor, bereketlendiriyor. Biz iyi niyetle yola çıkıyoruz, ummadığımız yerlerden kapılar açılıyor ve o lütufla, lütfu ihsanıyla biz de sizlere hizmet ediyoruz. Allah’a şükür her istenileni az ya da çok hayata geçirdik. Bu günlere geldik” diye konuştu. Konuşmasında ‘Hiç bunalmadık, hiç daralmadık’ diyen Büyükkılıç planlı programlı bir şekilde, istişare ederek, yine 2021’in de bereketli bir şekilde geçeceğine inandığını vurguladı.

Pandemi döneminin mazeretine sığınmadıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayseri’mizin insanı, ilçelerimizin insanları kurallara uyan mantık ve anlayışı içerisinde kurallara uyduğu için iyi bir noktaya geldik. İnşallah aşılar da başladı, sıfırlama noktasına da gelir, bu süreci de en az hasarla atlatırız diye umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde dünyada herhalde Türkiye kadar sağlık alt yapısını oluşturmuş, özgüven içerisinde olan başka bir ülke yok. Bir doktor olarak her şeyden önce kendisine minnet duyuyoruz. Ben doktorluk yıllarıma şöyle bir geriye dönüp baktığımda uygulamalar bağlamında inanın o dönemlerden utanıyorum. Ama Allah’a şükür ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile şu anda sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sağlık Bakanı’mızla, sağlık ordusu ile vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Ve hep beraber bunun bereketini yaşıyoruz. Tabi tek taşla duvar olmaz. Burası taş memleketi. Yani taşın yoğun olduğu, çıkarıldığı, bazaltın, andezitin yoğun olduğu yer. Tek taşla duvar olmaz. Onun kıymetini iyi bilir buranın insanları, Kayserililer Mimar Sinan’ın torunlarıdır. Ayrıca tek çiçekle de bahar gelmez. Biz başkanlarımıza, mesai arkadaşlarıma, alt yapı kuruluşlarıma teşekkür ediyorum. Uyum kültürü içerisinde de bu çalışmaları yapıyoruz. İnşallah yeni dönemde de güzel işler yapacağımıza inanıyoruz.”

Büyükkılıç, belediye ziyaretinin ardından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Erhan Şahin’in babası Emir Şahin için taziye ziyaretinde bulundu.

