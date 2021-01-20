Tomarza'nın 2020 yılı değerlendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tomarza'nın 2020 yılı değerlendirildi

İHA

Tomarza'nın 2020 yılı değerlendirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kabak çekirdeği ve taşı ile meşhur Tomarza ilçesinde 2020 yılını değerlendirdi, 2021 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında sunum aldı. Büyükkılıç, “BüyükşehirTomarza Belediyesi el ele her türlü çalışmayı yapmaya özen gösterdik. Allah lütfediyor, bereketlendiriyor” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Tomarza ile devam etti. İlçe Belediye Başkanlığı’nda Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin’i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada istişare toplantısına katıldı. Meclis üyelerinin de yer aldığı toplantıda Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Başkan Büyükkılıç’a 2020 yılı değerlendirme, 2021 yılı yatırım sunumu yaptı. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, “2020 yılında yapmış olduğumuz çalışmaların, Tomarzalı hemşehrilerimiz tarafından, 54 mahallemiz tarafından olumlu tepkilerle karşılaştık. Bu olumlu tepkileri alırken de bu tepkilerin asıl kaynağı Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Allah razı olsun, onun verdiği destekler ile biz mahallelerde insanların duasını aldık, onların memnuniyeti ile karşı karşıya kaldık” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da yaptığı konuşmada Pandemi demeden, gecegündüz ibadet aşkıyla ve el birliğiyle dayanışma içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Tomarza’mızın kıymetli başkanı her zamanki gibi sıcaklığı, insanlığı ve işini takip etme yaklaşımı ile bizlerle uyum içerisinde çalışmalarını sürdürdü. Elbette vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermek amacıyla, KASKİ’mizle, elektrik şirketimizle, doğal gazımızla dayanışma içerisinde, BüyükşehirTomarza Belediyesi el ele her türlü çalışmayı yapmaya özen gösterdik. Allah lütfediyor, bereketlendiriyor. Biz iyi niyetle yola çıkıyoruz, ummadığımız yerlerden kapılar açılıyor ve o lütufla, lütfu ihsanıyla biz de sizlere hizmet ediyoruz. Allah’a şükür her istenileni az ya da çok hayata geçirdik. Bu günlere geldik” diye konuştu. Konuşmasında ‘Hiç bunalmadık, hiç daralmadık’ diyen Büyükkılıç planlı programlı bir şekilde, istişare ederek, yine 2021’in de bereketli bir şekilde geçeceğine inandığını vurguladı.
Pandemi döneminin mazeretine sığınmadıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayseri’mizin insanı, ilçelerimizin insanları kurallara uyan mantık ve anlayışı içerisinde kurallara uyduğu için iyi bir noktaya geldik. İnşallah aşılar da başladı, sıfırlama noktasına da gelir, bu süreci de en az hasarla atlatırız diye umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde dünyada herhalde Türkiye kadar sağlık alt yapısını oluşturmuş, özgüven içerisinde olan başka bir ülke yok. Bir doktor olarak her şeyden önce kendisine minnet duyuyoruz. Ben doktorluk yıllarıma şöyle bir geriye dönüp baktığımda uygulamalar bağlamında inanın o dönemlerden utanıyorum. Ama Allah’a şükür ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile şu anda sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Sağlık Bakanı’mızla, sağlık ordusu ile vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Ve hep beraber bunun bereketini yaşıyoruz. Tabi tek taşla duvar olmaz. Burası taş memleketi. Yani taşın yoğun olduğu, çıkarıldığı, bazaltın, andezitin yoğun olduğu yer. Tek taşla duvar olmaz. Onun kıymetini iyi bilir buranın insanları, Kayserililer Mimar Sinan’ın torunlarıdır. Ayrıca tek çiçekle de bahar gelmez. Biz başkanlarımıza, mesai arkadaşlarıma, alt yapı kuruluşlarıma teşekkür ediyorum. Uyum kültürü içerisinde de bu çalışmaları yapıyoruz. İnşallah yeni dönemde de güzel işler yapacağımıza inanıyoruz.”
Büyükkılıç, belediye ziyaretinin ardından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Erhan Şahin’in babası Emir Şahin için taziye ziyaretinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, adının verildiği parkta anıldı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Melikgazi ilçesi 2021 yılında daha yeşil bir alan olacak”
YEREL HABERLER TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, adının ...
Develi Erciyesspor'dan Başkan Cabbar'a ziyaret
YEREL HABERLER Develi Erciyesspor'dan Başkan Cabbar'a ziyaret
Başkan Yalçın, Bakü Katliamı Şehitleri'ni andı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın, Bakü Katliamı Şehitleri'ni andı
Kayseri'de buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Kayseri'de buzlanma ve don uyarısı
Kayseri'de fuhuş yapılan 2 rezidans odası ile 2 ev kapatıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de fuhuş yapılan 2 rezidans odası ile 2 ev ...
Kayserispor’un 8 haftalık maç programı belli oldu
YEREL HABERLER Kayserispor’un 8 haftalık maç programı belli oldu
Kayseri polisi bir ayda 7 bin 437 vatandaşa ulaştı
YEREL HABERLER Kayseri polisi bir ayda 7 bin 437 vatandaşa ulaştı
Kayseri'de 1 ayda meydana gelen 503 trafik kazasında 258 kişi yaralandı 96 bin 837 araç kontrol edildi, eksiklikleri görülen bin 265 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 1 ayda meydana gelen 503 trafik kazasında ...
Uyuşturucu ticareti yapan 445 şahsa işlem yapıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan 445 şahsa işlem yapıldı
Kayserispor, ligde 5. galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Kayserispor, ligde 5. galibiyetini aldı
Çocuklarını dilendiren 7 aileye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Çocuklarını dilendiren 7 aileye işlem yapıldı
Talas Belediyesi’nden Sarıkamış’a ‘son yolculuk’
YEREL HABERLER Talas Belediyesi’nden Sarıkamış’a ‘son yolculuk’
Petrescu ilk galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Petrescu ilk galibiyetini aldı
Erciyes'te kar kalınlığı 80 santime ulaştı, pistler doldu
YEREL HABERLER Erciyes'te kar kalınlığı 80 santime ulaştı, pistler ...
En skorer isim Harris oldu
YEREL HABERLER En skorer isim Harris oldu
Denis Alibec ilk golleri attı
YEREL HABERLER Denis Alibec ilk golleri attı
Büyükşehir personelinden kan bağıışı
YEREL HABERLER Büyükşehir personelinden kan bağıışı
Büyükkılıç'tan 'mezarlık' açıklaması Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Kayseri’de ihtiyaç olduğunda hiçbir zaman 'Mezarlık yok' denilmedi" "Kayseri’de defin hizmetleriyle ilgili cenaze levazımatı konusunda bir kuruş alınmaz"
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan 'mezarlık' açıklaması Kayseri ...
Başkan Palancıoğlu, MHP yönetim kuruluna 2020 yılında yapılan hizmetleri anlattı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, MHP yönetim kuruluna 2020 yılında ...
Kocasinan'da elektronik atıklar ekonomiye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da elektronik atıklar ekonomiye ...
Zihinsel engelliye cinsel istismara 1 tutuklama
YEREL HABERLER Zihinsel engelliye cinsel istismara 1 tutuklama
Euro Cup Women Basketbol Uni Györ: 72 - Bellona Kayseri Basketbol: 86
YEREL HABERLER Euro Cup Women Basketbol Uni Györ: 72 - Bellona ...
Kayseri eksi 14'ü gördü göl buz tuttu
YEREL HABERLER Kayseri eksi 14'ü gördü göl buz tuttu
Zihinsel engelliye cinsel istismara 1 tutuklama
YEREL HABERLER Zihinsel engelliye cinsel istismara 1 tutuklama