Ramazan Civelek Kayserispor´da



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)Süper Lig kiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek ile 2,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük´ün futbolcusu Ramazan Civelek ile anlaşma sağladı. Kayserispor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz defans oyuncusu Ramazan Civelek ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Ramazan Civelek´e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Civelek bu sezon Fatih Karagümrük ile 16 lig 2´de kupa olmak üzere 18 maça çıkarken, toplam bin 69 dakika sahada kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-01-20 17:16:03



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