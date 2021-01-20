Ramazan Civelek imzayı attı

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Hes Kablo Kayserispor, Ramazan Civelek ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı 24 yaşındaki sağ bek Ramazan Civelek ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Son 3 sezondur Fatih Karagümrük forması giyen ve Kayseri'ye gelen Ramazan Civelek, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıkacak.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz defans oyuncusu Ramazan Civelek ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır” denildi.

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