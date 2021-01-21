Kayserispor'da Alibec, 2-3 hafta yok

Hes Kablo Kayserispor'da, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Denis Alibec'in, 23 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da ligin 20.haftasında Kayseri’de oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Rumen forvet Denis Alibec’in durumu bugün yapılacak olan son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Başakşehir karşısında takımının 2 golünü kaydeden ve 2 gol sonrası sakatlık yaşayan Alibec’in en az 23 hafta forma giymesi zor gözüküyor.
SarıKırmızılı kulübün Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Denis Alibec'in sağlık durumu MR sonucuna göre kesinleşecek olmasına karşın, sahalardan en az 23 hafta uzak kalacağı öngörülüyor” ifadelerini kullandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.