Kayserisporlu futbolcular Erciyes’te stres attılar

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Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular ligin 20. haftasında 20 mağlup ettikleri Medipol Başakşehir maçı sonrası Erciyes’te stres attı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da moraller yerinde. 20.haftayı 19 puanla 17.sırada geçiren SarıKırmızılılar 1 günlük izinde Erciyes Kayak Merkezinde stres attı. Sarı Kırmızılı takım futbolcuları Emre Demir, Nurettin Korkmaz, İlhan Parlak, İlhan Depe, Uğur Demirok ve kaleci Doğan Alemdar, Erciyes’te stres attılar.

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