Zabıta ekipleri Hacılar’da fırın ve bakkallarda denetim yaptı Başkan Özdoğan: “Halkımızın sağlığı her şeyden önemli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zabıta ekipleri Hacılar’da fırın ve bakkallarda denetim yaptı Başkan Özdoğan: “Halkımızın sağlığı her şeyden önemli”

İHA

Zabıta ekipleri Hacılar’da fırın ve bakkallarda denetim yaptı Başkan Özdoğan: “Halkımızın sağlığı her şeyden önemli”

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri denetimleri kapsamında fırın, bakkal ve marketlerde denetim yaptı.
Toplum sağlığının korunması amacıyla Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli periyotlarda yapılan gıda denetimleri kapsamında, ilçe genelindeki fırın, unlu mamuller ve bakkallarda etiket, hijyen denetiminin yanı sıra maske, mesafe ve temizlik kontrolü de yapıldı.
Denetimlerle ilgili bilgiler veren Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Kış, “Ekiplerle birlikte yapılan denetimde iş yerlerinin genel temizliği, ekmek ve pide gramajları, çalışanların hijyen durumunu, ürünlerin etiketleri, üretim yerleri ve son kullanma tarihleri ile işyerinde kullanılan ekipmanların uygunluğu kontrol edildi. Halk sağlığına aykırılık teşkil edecek unsurlar ekiplerce tespit edilerek işyeri yetkilileri uyarıldı” dedi.
Belediye olarak gıda denetimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ekiplerin denetim planına göre görevlerini sürdürdüklerini, toplumsal sağlığın korunmasını sağlayabilmek için denetimlerin yapıldığını söyledi. Başkan Özdoğan Bu yıl denetimlerde ayrıca maske mesafe ve temizlik kontrollerinin de yapıldığını hatırlatarak denetimlerin sık sık yapılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserisporlu futbolcular Erciyes’te stres attılar
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcular Erciyes’te stres attılar
Kayserispor'da Alibec, 2-3 hafta yok
YEREL HABERLER Kayserispor'da Alibec, 2-3 hafta yok
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sofikerim: Sigara dumanı mesane kanserine yol açabiliyor 
YEREL HABERLER Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sofikerim: Sigara dumanı ...
Kayseri'de yaylada mahsur kalan 4 çoban ile 2 bin küçükbaş hayvan kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de yaylada mahsur kalan 4 çoban ile 2 bin ...
Yaylada mahsur kalan 4 çoban ve 2 bin küçükbaş hayvan kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaylada mahsur kalan 4 çoban ve 2 bin küçükbaş hayvan ...
Ramazan Civelek imzayı attı
YEREL HABERLER Ramazan Civelek imzayı attı
Kulpak Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik parke yapımına başlandı
YEREL HABERLER Kulpak Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik parke ...
Kayserispor’un 8 haftalık maç programı belli oldu
YEREL HABERLER Kayserispor’un 8 haftalık maç programı belli oldu
Ramazan Civelek Kayserispor´da
YEREL HABERLER Ramazan Civelek Kayserispor´da
Kayseri'de boş işçi servisi yandı
YEREL HABERLER Kayseri'de boş işçi servisi yandı
Kayseri'de boş işçi servisi yandı
YEREL HABERLER Kayseri'de boş işçi servisi yandı
Seyir halindeyken yanmaya başlayan işçi servisi küle döndü Servisin boş olması faciayı önledi
YEREL HABERLER Seyir halindeyken yanmaya başlayan işçi servisi küle ...
Yeşilhisar Akköy'deki peri bacaları turizme kazandırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Yeşilhisar Akköy'deki peri bacaları turizme ...
Tomarza'nın 2020 yılı değerlendirildi
YEREL HABERLER Tomarza'nın 2020 yılı değerlendirildi
TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, adının verildiği parkta anıldı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Melikgazi ilçesi 2021 yılında daha yeşil bir alan olacak”
YEREL HABERLER TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, adının ...
Develi Erciyesspor'dan Başkan Cabbar'a ziyaret
YEREL HABERLER Develi Erciyesspor'dan Başkan Cabbar'a ziyaret
Başkan Yalçın, Bakü Katliamı Şehitleri'ni andı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın, Bakü Katliamı Şehitleri'ni andı
Kayseri'de buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Kayseri'de buzlanma ve don uyarısı
Kayseri'de fuhuş yapılan 2 rezidans odası ile 2 ev kapatıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de fuhuş yapılan 2 rezidans odası ile 2 ev ...
Kayserispor’un 8 haftalık maç programı belli oldu
YEREL HABERLER Kayserispor’un 8 haftalık maç programı belli oldu
Kayseri polisi bir ayda 7 bin 437 vatandaşa ulaştı
YEREL HABERLER Kayseri polisi bir ayda 7 bin 437 vatandaşa ulaştı
Kayseri'de 1 ayda meydana gelen 503 trafik kazasında 258 kişi yaralandı 96 bin 837 araç kontrol edildi, eksiklikleri görülen bin 265 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 1 ayda meydana gelen 503 trafik kazasında ...
Uyuşturucu ticareti yapan 445 şahsa işlem yapıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan 445 şahsa işlem yapıldı
Kayserispor, ligde 5. galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Kayserispor, ligde 5. galibiyetini aldı