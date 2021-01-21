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Erciyes Üniversitesi sosyal sorumlulukta rekor kırdı Bir dönemde öğrenciler 232 sosyal sorumluluk projesine imza attı

İHA

Erciyes Üniversitesi sosyal sorumlulukta rekor kırdı Bir dönemde öğrenciler 232 sosyal sorumluluk projesine imza attı

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Öğr. Gör. Hasan Aksoyak koordinatörlüğünde Türkiye genelinde final projeleri olarak toplam 116 farklı Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet projesi yaparak, büyük bir başarıya imza attılar. Vizede de 116 proje yapan ekip, toplamda 232 proje yaparak başarılması güç bir sayıya imza attı.
Proje Koordinatörü Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, final projeleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ” Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı bir derstir. Bu dersin amacı toplumu gönüllülük kavramı ile tanıştırmak; paylaşma, farklı olanı tanımakabul etme, farklılıklara uyum sağlama, problem çözme, üretken olma gibi değerlerin geliştirilmesine olanak tanıyarak, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, Yozlaşma, tembellik, alkolsigara bağımlılığı gibi etmenlerle ortaya çıkan “Sağlıksız Toplum ,Sağlıksız Birey” sarmalına alternatif çözümler üretmek ve uygulamak, Kültürel yozlaşmanın kırılmasını sağlayabilecek yeni dinamik bir gücün oluşmasını sağlayabilmek, Kişisel ve günlük sorunlarıyla uğraşan öğrencileri evrensel toplum değerleriyle buluşturmak, sosyal dayanışmayı desteklemek, yüksek değerlere sahip “dünya insanı” olabilme özelliklerini geliştirmelerine destek olmaktır” dedi.
Pandemi şartlarına uyularak geliştirilen projeler hakkında da bilgi veren Aksoyak, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bizde bu amaçlar doğrultusuna mevcut pandemi şartlarına dikkat ederek ve gerekli önlemlerimizi alarak elimizden geldikçe çok fazla kişiye ulaşabilmek için Vize projeleri kapsamında 116,Final projeleri kapsamında da 116 farklı proje olmak üzere toplamda 232 farklı proje düzenledik ve sonuçlandırdık. Tamamlanan Projelerde gece gündüz fedakarlık yaparak çalışan pandemi şartlarında bu projeleri gerçekleştiren Tüm öğrencilerimize ve proje kapsamında bizlere destek olan Tüm gizli kahramanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

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