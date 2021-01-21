Avcılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

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Pınarbaşı Avcılar Derneği ve Milli Parklar ekipleri tarafından, zorlu kış şartlarında yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Pınarbaşı Avcılar Derneği ve Milli Parklar ekipleri ile birlikte yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Pınarbaşı Avcılar Derneği Başkanı Kadir Mağara’nın belirlediği alanlara, Milli Parklar ekipleri ile birlikte yem bırakma çalışması yapıldı.

Kadir Mağara, kış boyunca yem bırakma etkinliğinin devam edeceğini ifade etti.

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