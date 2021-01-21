Kayseri'de 3 çocuğa cinsel saldırıda bulunan sanığa 17 yıl hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 3 çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan D.S. (30), 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

D.S., Haziran 2029'da meydana gelen olayda sokakta oyun oynayan O.S. (9) ve L.S. (12) kardeşler ile A.G.'ye (11) kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıtıp, bir hırsızlık olayı ile ilgili üzerlerinde arama yapacağını söyledi. D.S, 3 çocuğa, üzerlerinde arama yapma bahanesiyle cinsel saldırıda bulundu. Çocukların durumu anlattığı aileleri şikayette bulundu. Gözaltına alınan D.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. D.S. hakkında, 'basit cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan D.S. savunmasında, "Cinsel amaçlı bir eylemim olmadı, suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti, D.S.'ye toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-01-21 13:44:03



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