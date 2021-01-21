Dönüşünü hesaplayamayan gurbetçi ortalığı ayağa kaldırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dönüşünü hesaplayamayan gurbetçi ortalığı ayağa kaldırdı

İHA

Dönüşünü hesaplayamayan gurbetçi ortalığı ayağa kaldırdı

Kayseri’de yurt dışından getirdiği ve vizesini yaptırmadığı için aracı çekilen şahıs, aracını çekicinin üzerinde görünce ortalığı ayağa kaldırdı.
Edinilen bilgiye göre, yurtdışından aldığı araçla Kayseri'ye gelen kişinin aracının vizesi geçti. Cumhuriyet Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, yaptıkları kontrolde aracın vizesinin geçtiğini belirleyerek aracı çekiciye yükledi. Bu sırada aracının yanına gelen şahıs, polis ekipleri ile tartışarak aracını çekiciden indirmek istedi. Bir süre polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlarla tartışan şahıs, aracını çektirmekten kurtulamadı.
Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından vizesi olmayan araç, çekici ile otoparka götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 3 çocuğa cinsel saldırıda bulunan sanığa 17 yıl hapis
YEREL HABERLER Kayseri'de 3 çocuğa cinsel saldırıda bulunan sanığa ...
Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları’nın yeni yönetimini kabul etti
YEREL HABERLER Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları’nın yeni ...
Hayırseverler işbirliğiyle Kocasinan’a 3 yeni okul
YEREL HABERLER Hayırseverler işbirliğiyle Kocasinan’a 3 yeni okul
Başkan Büyükkılıç gilaburusu şifa, el dokuma halısı meşhur Bünyan’da
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç gilaburusu şifa, el dokuma halısı ...
Gesi’nin tarihi güvercinlikleri gün yüzüne çıkacak
YEREL HABERLER Gesi’nin tarihi güvercinlikleri gün yüzüne çıkacak
Yakınlarının evinin yandığını gördüler, gözyaşı döktüler Kayseri'de evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER Yakınlarının evinin yandığını gördüler, gözyaşı ...
Avcılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Avcılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
Berna Gözbaşı: “Bu sevda bitmez”
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: “Bu sevda bitmez”
Erciyes Üniversitesi sosyal sorumlulukta rekor kırdı Bir dönemde öğrenciler 232 sosyal sorumluluk projesine imza attı
YEREL HABERLER Erciyes Üniversitesi sosyal sorumlulukta rekor ...
Zabıta ekipleri Hacılar’da fırın ve bakkallarda denetim yaptı Başkan Özdoğan: “Halkımızın sağlığı her şeyden önemli”
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri Hacılar’da fırın ve bakkallarda ...
Kayserisporlu futbolcular Erciyes’te stres attılar
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcular Erciyes’te stres attılar
Kayserispor'da Alibec, 2-3 hafta yok
YEREL HABERLER Kayserispor'da Alibec, 2-3 hafta yok
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sofikerim: Sigara dumanı mesane kanserine yol açabiliyor 
YEREL HABERLER Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sofikerim: Sigara dumanı ...
Kayseri'de yaylada mahsur kalan 4 çoban ile 2 bin küçükbaş hayvan kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de yaylada mahsur kalan 4 çoban ile 2 bin ...
Yaylada mahsur kalan 4 çoban ve 2 bin küçükbaş hayvan kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaylada mahsur kalan 4 çoban ve 2 bin küçükbaş hayvan ...
Ramazan Civelek imzayı attı
YEREL HABERLER Ramazan Civelek imzayı attı
Kulpak Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik parke yapımına başlandı
YEREL HABERLER Kulpak Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik parke ...
Kayserispor’un 8 haftalık maç programı belli oldu
YEREL HABERLER Kayserispor’un 8 haftalık maç programı belli oldu
Ramazan Civelek Kayserispor´da
YEREL HABERLER Ramazan Civelek Kayserispor´da
Kayseri'de boş işçi servisi yandı
YEREL HABERLER Kayseri'de boş işçi servisi yandı
Kayseri'de boş işçi servisi yandı
YEREL HABERLER Kayseri'de boş işçi servisi yandı
Seyir halindeyken yanmaya başlayan işçi servisi küle döndü Servisin boş olması faciayı önledi
YEREL HABERLER Seyir halindeyken yanmaya başlayan işçi servisi küle ...
Yeşilhisar Akköy'deki peri bacaları turizme kazandırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Yeşilhisar Akköy'deki peri bacaları turizme ...
Tomarza'nın 2020 yılı değerlendirildi
YEREL HABERLER Tomarza'nın 2020 yılı değerlendirildi