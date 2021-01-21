Kayseri'de terör operasyon: 8 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 5 kişi ve DEAŞ üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda PKK/KCK-PYD/YPG üyesi yabancı uyruklu 5 kişi ve DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2021-01-21 16:39:40



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