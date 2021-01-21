Kayseri'de terör operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütleri bünyesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 8 kişinin kentte olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 5’i PKK/KCKPYD/YPD silahlı terör örgütüne üye olma, 3’ü DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.