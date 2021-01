Kayserispor Teknik Direktörü Petrescu: Bu sezon ligde kalalım yeter

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -SÜPER Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, "Sıralama önemli değil. Bu sezon ligde kalalım yeter" dedi.

Hes Kablo Kayserispor, ligde karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde başladı. Futbolcular antrenmanda 2 gruba ayrıldı. İlk olarak salonda fitness çalışması yapan futbolcular daha sonra düz koşu ve kondisyon çalıştı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, "Ligin son şampiyonu Medipol Başakşehir'e karşı futbolcularım sahada iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Bu galibiyette Alibec'i kurban ettik diyebiliriz. Alibec bir kaç hafta bizimle olmayacak. Romanya'da hiç bir zaman onun hocası olmamıştım. Kendisi Romanya'da çok bilinen bir futbolcu. İlk maçımda iyi oynadı. 2 de gol attı ama maalesef sakatlandı. Maçla ilgili tek olumsuz şey Alibec'in sakatlanmasıydı. Fenerbahçe her zaman iddialı bir takım. Son haftalarda da çok iyi mücadele ediyorlar. Bunun bilincindeyiz, zor maç olacak ama aynı ruhla, aynı savaşla çıkıp bu maçtan puan almak zorunda olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu.

"YENİ OYUNCULAR ALMAK ZORUNDAYIZ"

Transfer hakkında sorulan soru üzerine Petrescu, "Tabii ki yeni oyuncular almak zorundayız. Taze kanlar gelmek zorunda. Transfer dönemi kapanana kadar eminim bir kaç oyuncu takviyemiz olacak. Şu an oyuncularımızın yapması gereken maç kazanmak, alabildiğince puan almak. Çünkü çok iyi bir konumda değiliz, düşme hattındayız. Onlar da bunun bilincindeler. Hem takım için hem de benim için çok zorlu bir durum. Ama bunu aşıyoruz. Sıralama önemli değil. Bu sezon ligde kalalım yeter" ifadelerini kullandı.

UĞUR DEMİROK: KAYSERİSPOR BU KONUMU HAK ETMİYOR

Kayserispor'un devre arasında transfer ettiği tecrübeli futbolcu Uğur Demirok ise, "Burası benim için yeni bir macera. Anadolu'nun güçlü kulüplerinden Kayserispor bulunduğu yeri hak etmiyor. Geçen hafta oynanan Başakşehir maçında oyuna sonradan girdim. İlk kez görev aldım. Bizim için önemli bir galibiyetti. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Şu anda ligde kimin ne konumda olduğunun hiç önemi yok. Maç sahada kazanılıyor. Zor bir deplasman olacağını biliyoruz. Takımımızı en üst sıralara çıkartmak için sahada her zaman mücadelemizi vereceğiz. Güzel bir maç bizi bekliyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dan Petrescu'nun röportajı

Uğur Demirok'un röportajı

Antrenman Görüntüsü

Genel detayDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-01-21 18:13:36



