(Özel) Korona virüs aşısı turizmcileri umutlandırdı Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "İç ve dış piyasadaki turizm hareketliliğini artıracak bir uygulama olarak aşılamayı görmek mümkün"

Çin'den gelen korona virüs aşılarının vurulmasına kademeli olarak başlanmasını değerlendiren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "İç ve dış piyasadaki turizm hareketliliğini artıracak bir uygulama olarak aşılamayı görmek mümkün" dedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes, pandemi sürecinde en sönük sezonunu geçiriyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle hafta sonlarında tıklım tıklım dolan Erciyes'in dünyaca ünlü pistleri korona virüs nedeniyle boş kaldı. Geçtiğimiz günlerde Çin'den gelen korona virüs aşısının sağlıkçılardan başlayarak kademeli olarak vurulmaya başlanması ise turizmcileri sevindirdi. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada aşıyı dört gözle beklediklerini söyledi. Cıngı, aşılanmaya başlanmasının hem Erciyes'e hem de diğer turizm beldelerine moral olacağını söyleyerek, "Covid pandemisiyle alakalı herkesin yaklaşık 1 yıldır dört gözle beklediği gelişme bu virüse karşı aşının geliştirilmesi ve insanların aşılanarak hem kendilerini hem de etrafını bu hastalıktan korumasıydı. Uzun zaman oldu, hepimiz dört gözle bekledik. Ülkemize de geldi ve denemeleri yapıldı. Artık sağlık çalışanlarından başlamak üzere halkımıza aşının yapılacağı müjdesini de duyduk. Bu hem bizlere hem de yerli ve yabancı turizme moral verecek, destek olacak bir uygulama. Çünkü zaten genel itibarıyla alınan tedbirler çerçevesinde vakalarda ciddi düşüşler oldu. Hem ağır hasta sayısında hem günlük vaka sayısında hem de virüsten dolayı ölümlerde ülkemiz çok iyi bir noktaya geldi. Aşı da uygulanmaya başlayınca bu Erciyes’e ve diğer turizm beldelerine gelecek insanlara moral olacaktır. İşletmeciler ve otelciler için de moral olacaktır. Zannediyorum ki, iç ve dış piyasadaki turizm hareketliliğini artıracak bir uygulama olarak aşılamayı görmek mümkün. Bunun yanında inşallah aşı biraz daha netice verdikten sonra özellikle Erciyes’i yabancı turizmde çok ciddi etkileyen PCR test gerekliliği de ortadan kalkarsa hem gönderen ülkeler açısından hem de ülkemiz açısından, hepimiz açısından bir doping etkisi oluşturacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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