Euro Cup Women Basketbol: KSC Szekszard: 88 - Bellona Kayseri Basketbol: 71

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FIBA EuroCup Women A Grubu mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ikinci maçında Macaristan’ın KSC Szekszard takımına 8871 mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı. Sarı kırmızılılar gruptaki son maçında bugün saat (TSİ) 19.00’da BC Prometey takımı ile karşı karşıya gelecek. Bellona Kayseri rakibini mağlup etmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.



Salon: Üniverstiyt Hall Of Györ

Hakemler: Marion Ortis xx, Urbanovic Andzej xx, Blahout Petr xx

Bellona Kayseri Basketbol: Mikiah Harrigan xx (11), Tyasha Harris xx (15), Melis Gülcan xx (15), Maja Miljkoic xx (11), Kalan Brown xx (12), Ayşegül Günay Aladağ xx (5), Esra Ural Topuz x (2)

KSC Szekszard: Alexandra Theodorean x (2), Fanni Szabo xx (8), Agnes Studer xx (9), Livia Gereben x, Zala Friskovec xxx (30) Reka Balint x (2), Sara Krnjic xx (6), Dorina Zele x, Cyesha Goree xx (17), Erica Mccall xx (14)

Periyotlar: 1. Periyot: 1423 (KSC Szekszard lehine), Devre: 37 39 (KSC Szekszard lehine), 3. Periyot: 51 62 (KSC Szekszard lehine)

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