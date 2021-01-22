Soğuk havalarda aracıyla yola çıkacaklar dikkat Toyota Plaza Aksoy Servis Müdürü Levent Soykök: “Kış aylarında özellikle ön kontrollerin yapılması çok önemli”

Kış aylarında araçlarıyla yola çıkacaklar için bilgiler veren Toyota Plaza Aksoy Servis Müdürü Levent Soykök, “Kış aylarında özellikle ön kontrollerin yapılması çok önemli” dedi.

Kış aylarında sürüş güvenliğini tehlikeye atabilecek ön kontrollerin yapılmasının önemli olduğunu söyleyen Levent Soykök, “Özellikle kış aylarına girdiğimiz ve eksi derecelere düştüğümüz şu günlerde, aracın kış bakımı dediğimiz ön kontrollerin yapılmasını öneriyoruz. 1 Aralık’ta kış lastiklerinin zorunlu hale getirildiği bu tarihte sürücülerin kış lastiklerini taktırmalarını öneriyoruz. Daha sonra antifriz ölçülmesini öneriyoruz. Hava sıcaklıklarının eksi derece düştüğü dönemlerde, antifriz derecesinin ve bomesinin eksi 30 derecelerde olmasını tavsiye ediyoruz. Daha sonra akü şarj seviyelerinin yerinde olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü kış aylarında araçlar zor çalışıyor ve marş gücüne daha çok ihtiyaç duyuyor. Özelikle bu dönemlerde servislere uğrayarak bu ön kontrollerin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Cam sularının antifrizli cam suları ile tam seviyede doldurulmasını aksi takdirde sileceklere giden kanalların donmasından kaynaklanan cam kutularındaki blok patlaması yaşanabilir. Sadece yağ ve yağ filtresinin değiştirilmesi ile bakım olmuyor. Özellikle kış lastiği, silecekler, v kayışı, bujiler ve lastiklerin havasına kadar, diş derinliğine kadar sürüş güvenliğini etkileyen faktörler olduğu için bunları yetkili servislerde yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” dedi. Levent Soykök, Toyota Aksoy Plaza olarak Toyota müşterilerine check up işlemlerini ücretsiz yaptıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Seyahat edecek vatandaşlarımızın kış lastiklerini, akülerini, sileceklerini ve hava filtrelerini temiz olmasını, yolda güvenli seyahat etmeleri ve yolda kalmamaları için bunların ön kontrollerinin yapılmasını öneriyoruz. Toyota olarak biz servisimizde checkup dediğimiz ön kontrolü sağlıyoruz. Bütün Toyota müşterilerimiz randevularını alıp servisimize gelerek, bu check up işlemini ücretsiz yaptırabilirler. Bütün müşterilerimizi Toyota Plaza Aksoy’a bekliyoruz.”

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