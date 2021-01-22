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'Çocuklar hazır ve paketli gıdalardan uzak tutulmalı'

DHA

'Çocuklar hazır ve paketli gıdalardan uzak tutulmalı'


Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Kabakoğlu Ünsür, pandemi döneminde çocukların bağışıklığının kuvvetlendirilmesinin önemli olduğunu belirterek, bu dönemde evde kalan çocukların paketli gıdaları çok fazla tükettiğini, çocukların bunlardan uzak tutulması gerektiğini söyledi.
Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ünsür, çocuklarda beslenmenin önemine değindi. Beslenmenin bağışıklığı kuvvetlendirmesi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Ünsür, "İlk 6 ayda anne sütü ile beslenmelerini çok istiyoruz, her zamankinden daha çok istiyoruz. Bu dönemde annelerinin sütlerinden geçen koruyucu faktörlerle daha çok korunabilirler. Aktif koronavirüs olan anneler bile maskelerini takarak çocuklarını emzirebilirler, hatta emzirmelerini tavsiye ediyoruz. Eldiven ve maskelerini takarak, hijyen kurallarına uyarak bakımlarını sağlamaya devam edebilirler. 'Oyun grubu' çocuğu dediğimiz, 1-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın özellikle sebze, et, protein ve lif bakımından dengeli beslenmelerini istiyoruz. Evde kaldıkları bu dönemlerde hareket oranları çok azaldı, özellikle dışarı çıkamadıklarından, oyun oynayamadıklarından ve enerjilerini de tüketemediklerinden ev içerisinde sürekli yeme isteği oluşuyor. Paketli gıda, abur-cubur isteği ve tüketimi şu sıra had safhada. Annelere bu süreçte hamur işlerinden kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Sebze yemeklerini çocuklar çok sevmiyorlar, yemiyorlar fakat sevdikleri bir makarnayı, sevdikleri bir forma getirerek yemelerini sağlayabiliriz" dedi.
'ÇOCUKLARIN MEYVE TÜKETMESİ ÇOK ÖNEMLİ'
Her yaş grubundaki çocukların mutlaka meyve tüketmesi gerektiğini söyleyen Ünsür, "C vitamini açısından portakal, mandalina ve kivi gibi turunçgiller C vitamini deposu. Çocuklarımızın da bunları tüketmesi bağışıklık açısından oldukça önemli. Haftada üç gün et tüketmelerini istiyoruz. Balık tüketimine özellikle önem veriyoruz, haftada mutlaka iki gün omega dediğimiz yağlardan zengin balık tüketimi oldukça önemli. Okul çocuğu grubuna gelecek olursak, bütün gün bilgisayar başında ders başında, oyun oynayarak geçirdikleri için hareket kabiliyetlerini tamamen zayıflatmış durumdalar. Bu yaş grubu çocuklar paketli gıdaları fazlası ile tüketiyorlar ve bu konuda gözlerinin önünde paketli gıdaları bulundurmayarak bunlardan kaçınmalarını istiyoruz" diye konuştu.
'VİTAMİN VE TAKVİYELER DOKTOR GÖZETİMİNDE YAPILMALI'
Dengeli beslenen çocuklar için ek vitamin takviyesi önermediklerini kaydeden Ünsür, "Dengeli beslenen çocuklar için ek vitamin takviyesi önermiyoruz; ancak 'D' vitaminini bunun dışında tutuyoruz. D vitamini güneş kaynaklı olduğu için ve kış ayında yeterli güneş alınamadığı için 400 ila 600 ünite olarak ve yaşına bakarak uygun görülebilir. Düzenli beslenemeyen, sebze ve kuruyemiş tüketmeyen çocuklarda çinko takviyesi uygun görülebilir. Gerçekten düzgün beslenmeyen protein, sebze ve meyve tüketmeyen çocuklarda multivitamin takviyesi uygulanabilir. Bütün takviyeler doktor gözetiminde yapılması çok önemli. Ailelerin vitaminlere, sağdan soldan duydukları bilgilerle değil, doktor tavsiyesinde başlamalarında fayda var" ifadesini kullandı. DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri Melih KAMIŞ
2021-01-22 11:46:18

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