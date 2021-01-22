Fenerbahçe-Kayserispor maçını Alper Ulusoy yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında Pazartesi günü oynanacak olan ligin 21. hafta karşılaşmasını İzmir Bölgesinden Alper Ulusoy yönetecek. Süper Ligin 21.haftasında 25 Ocak 2021 Pazartesi günü İstanbul Ülker Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak olan Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor maçında Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy’un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4.Hakemi Mustafa Kürşad Filiz. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü açıklanacak.

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