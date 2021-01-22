Develi Belediyespor Kuzeyboru maçına hazırlanıyor

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Develi Belediyespor ligin 12. haftasında Pazar günü evinde Kuzeyboru Aksaray MTAL takımına konuk edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grup lideri Develi Belediyespor hedefine adım adım yaklaşıyor. Ligin 12. haftasında Pazar günü evinde oynayacağı Kuzeyboru Aksaray MTAL maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde galibiyet üzerine sürdüren Develi Belediyespor’da tek hedef galibiyet. Ligde 11. hafta sonunda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Develi Belediyespor topladığı 24 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Liderliği sezon sonuna kadar kimseye bırakmak istemeyen MaviBeyazlılar hedefine ulaşarak Develi’ye kupayı getirmeyi düşünüyor. 24 Ocak 2021 Pazar günü Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda oynanacak olan Develi Belediyespor ile Kuzeyboru Aksaray MTAL maçı saat 14.00’de başlayacak.

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