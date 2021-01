Ramazan Civelek ve Melih Okutan takıma katıldı

Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferleri Ramazan Civelek ve Melih Okutan sarı kırmızılı takım ile ilk antrenmanlarına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Fatih Karagümrükten Ramazan Civelek ve Boluspor'dan Melih Okutan'ı renklerine bağladı. Her iki oyuncu ile resmi sözleşmeler imzalandı ve takıma katılarak çalışmalara başladılar. Ligin 21. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Dan Petrescu nezaretinde sürdüren sarı kırmızılı takımda yeni transferler takıma kısa sürede uyum sağladıkları görüldü.

Boluspor'dan transfer edilen Melih Okutan, "Kayserisporla 2,5 yıllık sözleşme imzaladım. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu forma altında bana verilen her şansta elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun" dedi.

