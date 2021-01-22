Anton Maglica, Hes Kablo Kayserispor'da



KAYSERİ (DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, forvet ve kanat bölgesi oyuncusu Anton Maglica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Hes Kablo Kayserispor; Uğur Demirok ve Ramazan Civelek'in ardından forvet oyuncusu Anton Maglica ile sezon sonuna kadar anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Anton Maglica. Kulübümüz, forvet kanat bölgesi oyuncusu Anton Maglica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Anton Maglica'ya hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

30 yaşındaki futbolcu kulüp tesislerinde resmi sözleşmeyi imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-01-22 14:00:33



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