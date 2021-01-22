OSB Teknik Koleji Bolu’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OSB Teknik Koleji Bolu’da

İHA

OSB Teknik Koleji Bolu’da

OSB Teknik Koleji ligin ikinci yarısının ilk maçında yarın deplasmanda Bolu Belediyespor’a konuk olacak.
Sigorta Shop TVF Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden OSB Teknik Koleji ligin ikinci yarısına iyi başlamak istiyor. Ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalan Kayseri ekibi ligin ikinci yarısına daha umutlu girmeyi planlıyor. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren OSB Teknik Koleji Voleybol takımı bugün sabah karayolu ile Bolu’ya gitti. Turuncu siyahlılar son antrenmanını bugün yapacak ve hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor'da Anton Maglica’nın lisansı çıktı
YEREL HABERLER Kayserispor'da Anton Maglica’nın lisansı çıktı
Anton Maglica, Hes Kablo Kayserispor'da
YEREL HABERLER Anton Maglica, Hes Kablo Kayserispor'da
Başkan Palancıoğlu, 2020 yılı hizmetleri hakkında İYİ Parti yönetim kurulu bilgilendirdi
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, 2020 yılı hizmetleri hakkında İYİ ...
Ramazan Civelek ve Melih Okutan takıma katıldı
YEREL HABERLER Ramazan Civelek ve Melih Okutan takıma katıldı
Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz aday kadroda
YEREL HABERLER Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz aday kadroda
Kayseri’de 3 EBA aracı uzaktan eğitimde çocukların sınıfı oldu
YEREL HABERLER Kayseri’de 3 EBA aracı uzaktan eğitimde çocukların ...
Perulu oyuncu ilk maçına çıkacak
YEREL HABERLER Perulu oyuncu ilk maçına çıkacak
Develi Belediyespor Kuzeyboru maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Develi Belediyespor Kuzeyboru maçına hazırlanıyor
KAYMEK canlı yayınlarına 1 milyon tıklama
YEREL HABERLER KAYMEK canlı yayınlarına 1 milyon tıklama
Fenerbahçe-Kayserispor maçını Alper Ulusoy yönetecek
YEREL HABERLER Fenerbahçe-Kayserispor maçını Alper Ulusoy yönetecek
Kayseri’de 302 bin 826 öğrenci yarıyıl tatiline girdi İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu: “Buruk bir gün yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Kayseri’de 302 bin 826 öğrenci yarıyıl tatiline ...
'Çocuklar hazır ve paketli gıdalardan uzak tutulmalı'
YEREL HABERLER 'Çocuklar hazır ve paketli gıdalardan uzak tutulmalı'
'Çocuklar hazır ve paketli gıdalardan uzak tutulmalı'
YEREL HABERLER 'Çocuklar hazır ve paketli gıdalardan uzak tutulmalı'
Melikgazi nikahta 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü yoğunluğu
YEREL HABERLER Melikgazi nikahta 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü ...
Soğuk havalarda aracıyla yola çıkacaklar dikkat Toyota Plaza Aksoy Servis Müdürü Levent Soykök: “Kış aylarında özellikle ön kontrollerin yapılması çok önemli”
YEREL HABERLER Soğuk havalarda aracıyla yola çıkacaklar ...
Başkan Polat'dan eğitime tam destek
YEREL HABERLER Başkan Polat'dan eğitime tam destek
Euro Cup Women Basketbol: KSC Szekszard: 88 - Bellona Kayseri Basketbol: 71
YEREL HABERLER Euro Cup Women Basketbol: KSC Szekszard: 88 - Bellona ...
(Özel) Korona virüs aşısı turizmcileri umutlandırdı Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "İç ve dış piyasadaki turizm hareketliliğini artıracak bir uygulama olarak aşılamayı görmek mümkün"
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüs aşısı turizmcileri ...
Kayserispor'da sakatların son durumu
YEREL HABERLER Kayserispor'da sakatların son durumu
Kayserispor tehlike bölgesinden uzaklaşmak istiyor
YEREL HABERLER Kayserispor tehlike bölgesinden uzaklaşmak istiyor
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayserispor Teknik Direktörü Petrescu: Bu sezon ligde kalalım yeter
YEREL HABERLER Kayserispor Teknik Direktörü Petrescu: Bu sezon ligde ...
Dan Petrescu: "Fenerbahçe büyük bir takım" Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu: "Başakşehir galibiyetinde Alibec'i kurban ettik"
YEREL HABERLER Dan Petrescu: "Fenerbahçe büyük bir ...
İl Sağlık Müdürü Benli: "2020 yılında vaka oranlarında artış gözlendi"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Benli: "2020 yılında vaka ...