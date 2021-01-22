OSB Teknik Koleji Bolu’da

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OSB Teknik Koleji ligin ikinci yarısının ilk maçında yarın deplasmanda Bolu Belediyespor’a konuk olacak.

Sigorta Shop TVF Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden OSB Teknik Koleji ligin ikinci yarısına iyi başlamak istiyor. Ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalan Kayseri ekibi ligin ikinci yarısına daha umutlu girmeyi planlıyor. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren OSB Teknik Koleji Voleybol takımı bugün sabah karayolu ile Bolu’ya gitti. Turuncu siyahlılar son antrenmanını bugün yapacak ve hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

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