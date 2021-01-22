Özhaseki'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Melikgazi ve Talas Belediye Başkanları’nın da katıldığı ziyaretin devamında Kayserili hayırseverlerin katılımıyla bir toplantı yapıldı.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi Başkanlık girişinde karşıladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hazır bulundu.

Ziyaretin devamında İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile hayırseverler Osman Ulubaş, Mehmet Altun ve Hamdi Kahraman’ın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Burada açıklamalarda bulunan Özhaseki, “Hayırlı işler için hep bir aradayız. Önce Kıranardı’ndaki yurdumuz ile ilgili ufak tefek eksiklikleri tamamlamak üzere bir araya geldik. Şimdi değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın makamında merkezde yapılacak olan bazı okullar ile birlikte eski okullarımızın yenilenmesi konusunda değerlendirmelerimiz olacak. Daha önce ilan ettiğimiz Kayseri’nin en güzel hayırseverlerinden olan Mehmet Altun ağabeyin 20 okul yaptırması ile ilgili yerleri tespit ettik. Onları kendisine gösterip netleştireceğiz” dedi.



“ALLAH KAYSERİLİ HEMŞEHRİLERİMİZİN HEPSİNDEN RAZI OLSUN”

Özhaseki, üst üste, güzel, hayırlı haberleri takip ettiklerini vurgulayarak, “Allah Kayserili hemşehrilerimizin hepsinden razı olsun. Az kazanan az veriyor, çok kazanan çok veriyor. Bir taraftan devlet elinden gelen yatırımları yapıyor ki Kayseri için devam eden birçok yatırım var. Önümüzdeki günlerde de inşallah güzel, müjdeli haberler de gelecektir. Bir taraftan da Kayseri hemşehrilerimiz şehirlerine sahip çıkıyorlar. Doğdukları, büyüdükleri, para kazandıkları bu topraklarda kazandıklarını toplumla bölüşmeye devam ediyorlar. Bunun da güzelliklerini yaşıyoruz. Belediye başkanlarımızla hep birlikte buradayız. İnşallah sonucu da hayırlı olur” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Özhaseki ile hayırseverler ve başkanları belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, Kayseri için bu tür toplantıların devam edeceğini belirtti ve hayırlı olmasını diledi.

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