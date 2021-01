Özhaseki, Büyükşehir'de Mimar Sinan Sergisi'ni gezdi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte dünyaca ünlü Mimar Sinan’ın eserlerinin yer aldığı ‘Medeniyetin Dehası Mimar Sinan’ adlı sergiyi gezdi.



KAYMEK tarafından hazırlanan ve Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek, geçtiğimiz haftalarda canlı anlatımla sanal olarak sergilenen ‘Medeniyetin Dehası Mimar Sinan’ isimli sergi, bu sefer Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda görücüye çıktı. Sergiyi ilk, Başkan Büyükkılıç’ı ziyarete gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki gezdi.

Özhaseki ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sergiyi gezen isimler oldu.

KAYMEK’in el sanatları eğitmenleri tarafından 24 farklı el sanatı tekniği kullanarak oluşturduğu 30 eseri tek tek inceleyen Özhaseki, eserlere özel ilgi gösterdi.



SİNAN’I ANLATMAK İÇİN SANATIN HER ALANINDAN FAYDALANILDI

Medeniyetin Dehası Mimar Sinan Sergisi, Mimar Sinan’ın dehasını ortaya koyduğu eserleri, el sanatı ile yapılan tablolar aracılığıyla anlattı. Ağırnas’ta doğmuş ve tam 97 yıllık ömrüne günümüzde hala hizmet vermekte olan 375’ten fazla eseri sığdırmış efsane isim Mimar Sinan’ın ismini her platformda daha fazla duyurmak için gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın girişimleri ile oluşturulmaya çalışan Sinanlı Kentler Birliği projesinin yanı sıra Mimar Sinan’ın eserleri konulu sergi gibi çeşitli etkinliklerle de bu yolda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye’de ilk niteliğinde olan 29 el sanatları eğitmeninin 24 farklı el sanatı tekniği kullanarak oluşturduğu 30 eserin sergisi adeta sanatın her alanından faydalanılarak oluşturuldu. Yapımında, Makinede Maraş İşi, Ev Tekstili, Kağıt Rölyef, Kumaş Boyama, Hazır Giyim, İğne Oyası, Makinede Düz Dikiş, Kum İşi, Kağıt Telkari, İğne Oyası, Seramik Şekillendirme, Dantel Anglez, Cam Altı Boyama, Hüsnİ Hat, Tezhip, Yağlı Boya Resim, Çini, Seramik Çiçek Yapımı, Şiş Dantel, Amigurimi, Filografi, Şiş Örgü, Seligrafi sanatları uygulandı.



DEHA, SANATLAR İLE ANLATILDI

Sergide halka sunulan eserler şunlar oldu; “Mimarsinan Mührü, Mimarsinan İmzası, Moğlova Su Kemeri, Süleymaniye Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Piyale Paşa Camii Üst Mimber Çini Süslemesi, Kanuni Sultan Süleymaniye Çesmesi’ndeki Kitabe, Selimiye Camii, Erciyes, Rüstem Paşa Camii Çini Deseni, Edirne Kapı Ve Mihrimah Camii, Selimiye Ve Eyüp Sultan Camii Kuş Evleri, Mimarsinan Kavuğu, Mimarsinan Portresi, Hacı Ahmet Paşa Camii, Mimarsinan Ağırnas Evi, Büyükçekmece Köprüsü, Mimarsinan Sözü, Süleymaniye Camii Kündekari Deseni, Çıraklık Kalfalık Ve Ustalık Eseri Olan; Şehzade, Süleymaniye Ve Selimiye Camii, (Dünya, Güneş, Ay ) Astrolog Motifleri, Süleymaniye Camii Kapı Bezemeleri, Mimarsinan Kurşunlu Camii, Beyaz Kule (Kanlı Kule) Eserleri El Sanatı Teknikleri Kullanılarak İşlenmiştir.”

Sergi, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda 1 hafta süreyle ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.