7 yaşındaki çocuğa cinsel istismara, 10 yıl 10 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de komşunun 7 yaşındaki oğlu R.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan E.Ç. (26), 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 4 Eylül´de merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda E.Ç, metruk binaya götürdüğü çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan E.Ç, tutuklandı. Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan E.Ç, savunmasında cinsel amaçlı bir eylemi olmadığını ileri sürerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık E.Ç.ye, 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-01-22 18:23:01
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