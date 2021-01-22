7 yaşındaki çocuğa cinsel istismara, 10 yıl 10 ay hapis

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de komşunun 7 yaşındaki oğlu R.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan E.Ç. (26), 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 4 Eylül´de merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda E.Ç, metruk binaya götürdüğü çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan E.Ç, tutuklandı. Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan E.Ç, savunmasında cinsel amaçlı bir eylemi olmadığını ileri sürerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık E.Ç.ye, 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-01-22 18:23:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.