Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, KayseriSivas karayolu 15. kilometresi KayKop Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında, 06 AK 4544 plakalı otomobil ile 38 ZN 730 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında otomobiller kullanılamaz hale gelirken, sürücüler yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller, yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.